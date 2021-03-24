Lenovo تعلن عن مجموعة مميّزة من الحواسب بأسعار منافسة

أعلنت شركة Lenovo عن مجموعتها الأحدث من الحواسب التي ستطرحها بأسعار تنافس بها الكمبيوترات المحمولة الحديثة للشركات الأخرى.

وتبعا للخبراء في Lenovo فإن حواسب المجموعة الجديدة صممت خصيصا لتلبية الاحتياجات الحالية للمستخدمين، إذ تمتعت بأحجام وأوزان صغيرة نسبيا، وهياكل متينة وخفيفة الوزن.

lenovo.com

وتمت حماية شاشات هذه الأجهزة بطبقات من زجاج Corning Gorilla Glass المضاد للصدمات والخدوش، كما حصلت على مفاصل جديدة للشاشات أكثر ديمومة من تلك الموجودة في الحواسب الأقدم، فضلا عن أنها قادرة على العمل مع شبكات 4G و Wi-Fi 6 لتأمين وصول البيانات للمستخدمين في أي مكان، ما يجعلها مناسبة لطلاب المدارس والجامعات أو الموظفين الذين يعملون عن بعد في ظروف انتشار الوباء الحالية.

lenovo.com

كما جهزت Lenovo هذه الحواسب بمنفذ USB Type-C ومنافذ HDMI مختلفة تسهل وصلها مع الشاشات والأجهزة الإلكترونية المختلفة، وبطاريات تعمل مع تقنيات الشحن السريع.

ومن بين أبرز الأجهزة في المجموعة الجديدة جاء حاسب Lenovo 500e الذي يعمل بمعالجات Intel Celeron N5100، والذي سيطرح بسعر 430 دولارا، وحاسب Lenovo 500w بمعالجات Intel Pentium N6000، والذي سيباع بنفس السعر تقريبا.

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أما حواسب Lenovo 14w فستبدا أسعارها من 335 دولارا، وحواسب Lenovo 100e ستبدأ أسعارها من 300 دولار، وأجهزة Lenovo 300e التي أسعارها ستبدأ من 360 دولارا تقريبا.

المصدر: 4pda