أرخص هواتف OnePlus الجديدة يحصل على مواصفات ممتازة

كشفت شركة OnePlus رسميا عن مواصفات مجموعتها الجديدة من الهواتف، والتي حصلت على ميزات تجعلها من بين أفضل الأجهزة الذكية المحمولة لهذا العام.

ومن بين أبرز الأجهزة في المجموعة الجديدة، وأرخصها ثمنا جاء هاتف OnePlus 9R، الذي حصل على هيكل مقاوم للماء والغبار بأبعاد (161/ 74,1 / 8,4 ) ملم، وزنه 189 غ، وبلونين أساسيين هما Carbon Black و Lake Blue.

وزود هذا الهاتف بشاشة AMOLED بمقاس 6.5 بوصة، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ومعدل ترددها يصل إلى 120 هيرتزا ما يجعلها بين أفضل شاشات الهواتف القادرة على التعامل مع ألعاب الفيديو الحديثة.

The #OnePlus9 comes in three spectacular colors. Which one is catching your eye?



❤️ for Winter Mist

🔁 for Arctic Sky

💬 for Astral Black



Pre-order now.

👉 https://t.co/hvVv5mK18gpic.twitter.com/W7X7pZFIHM — OnePlus (@oneplus) March 24, 2021

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز معالجات Snapdragon 870 ثمانية النوى، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 و256 غيغابايت.

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كما زودته OnePlus بكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (48+16+5+2) ميغابيكسل، ومنفذين لشرائح الاتصال، وتقنيات Dolby Atmos للصوتيات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وتقنيات للاتصال مع شبكات Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.2، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

وإضافة لكل ما سبق زودت هذه الهواتف ببطاريات بسعة 4500 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شواحن باستطاعة 65 واطا، فضلا واجهات تشغيل OxygenOS 11 مبنية على أنظمة Android 11، أما أسعار نسخها فستبدأ من 550 دولارا تقريبا.

المصدر: 3dnews