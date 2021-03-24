شركة HP تطرح حواسبها المتطوّرة "2 في 1" بمواصفات مميّزة

أعلنت شركة HP عن بدء استقبال الطلبات لشراء حواسب Envy x360 15 التي جُهزت على أبرز ميزات أجهزة "2 في 1" المحمولة.

وتتميز هذه الأجهزة بهياكل متينة وخفية الوزن مصنوعة من المعدن والبلاستيك، وشاشات قابلة للطي بزاوية 360 درجة تمكن المستخدم من الاعتماد على جهازه كحاسب محمول عادي أو كحاسب لوحي.

وتطرح هذه الاجهزة بنوعين من الشاشات، شاشات OLED بمقاس 15.6 بوصة بدقة عرض (2160/3840) بيكسل، وشاشات بنفس المقاس بدقة عرض (1920/1080) بيكسل، وكلا النوعين يعمل باللمس ويمكن الرسم والكتابة عليه بواسطة أقلام ذكية.

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وزودت HP أجهزتها بنوعين من المعالجات، معالجات Ryzen 7 5700U تعمل مع مسرّع NVIDIA GeForce MX450، ومعالجات Core i7-1165G7 من إنتل، إضافة إلى ذواكر وصول عشوائي تبدأ سعاتها من 8 غيغابايت.

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وحصلت هذه الحواسب أيضا على شرائح تمكّنها من الاتصال لاسلكيا مع شبكات Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.، وأنظمة صوتيات متطورة Bang & Olufsen، ومنافذ Bang & Olufsen و Type-A و HDMI ، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، اما أسعارها فتتراوح ما بين 750 و900 دولار تبعا للمعالج والشاشة والمواصفات الأخرى التي حصل عليها الجهاز.

المصدر: 4pda