تعطل مفاجئ في خدمات "واتساب" و"إنستغرام" و"مسنجر"

أفاد موقع The Verge المختص في الأخبار التقنية بأن عطلا مفاجئا طرأ على تطبيقات "واتساب" و"إنستغرام" و"مسنجر" اليوم الجمعة.

وقال موقع "داونديتيكتور دوت كوم" الإلكتروني إن خدمات المنصات التابعة لشركة "فيسبوك"، بما فيها "واتساب" و"مسنجر" و"إنستغرام"، تعطلت لآلاف المستخدمين اليوم الجمعة.

ويرصد موقع "داونديتيكتور" الأعطال من خلال تجميع تقارير الحالة من عدة مصادر، فيما قد يعاني عدد أكبر من المستخدمين من انقطاع الخدمات.

المصدر: The Verge + "رويترز"