 
مباشر

تعطل مفاجئ في خدمات "واتساب" و"إنستغرام" و"مسنجر"

العالم الرقمي و Social media

تعطل مفاجئ في خدمات
Reuters DR/PSQ
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q07f

أفاد موقع The Verge المختص في الأخبار التقنية بأن عطلا مفاجئا طرأ على تطبيقات "واتساب" و"إنستغرام" و"مسنجر" اليوم الجمعة.

وقال موقع "داونديتيكتور دوت كوم" الإلكتروني إن خدمات المنصات التابعة لشركة "فيسبوك"، بما فيها "واتساب" و"مسنجر" و"إنستغرام"، تعطلت لآلاف المستخدمين اليوم الجمعة.

ويرصد موقع "داونديتيكتور" الأعطال من خلال تجميع تقارير الحالة من عدة مصادر، فيما قد يعاني عدد أكبر من المستخدمين من انقطاع الخدمات.

المصدر: The Verge + "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا