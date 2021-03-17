تقنيات أمان وميزات جديدة في انتظار مستخدمي هواتف آيفون

أعلنت شركة آبل عن بدء اختبار الإصدار التجريبي الرابع من أنظمة iOS 14.5 الذي حمل معه العديد من الميزات المهمة والجديدة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن الإصدار التجريبي الذي طرحته آبل لعدد من المطورين حاليا يختبر عدة ميزات جديدة، منها ميزة ستحافظ على خصوصية بيانات المستخدمين مستقبلا من خلال منع مطوري البرامج والتطبيقات من الوصول إلى بياناتهم دون علمهم أو استعمال تلك البيانات لأي غايات خاصة.

كما يختبر الإصدار الجديد ميزة تسمح بحذف البيانات والمعلومات المتعلقة بالمستخدمين أثناء قيامهم بعمليات البحث عن طريق خدمات غوغل في أجهزتهم الذكية، كي لا تستغل تلك البيانات من قبل أطراف أخرى.

والميزة الجديدة الأخرى التي يتم اختبارها في الإصدار الجديد ستساعد المستخدمين أيضا على فك قفل شاشات هواتف آيفون الخاصة بهم عن طريق ساعات Apple Watch الذكية.

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وسيوفر iOS 14.5 في نسخته النهائية للمستخدمين أيضا إمكانية استبدال تطبيق الموسيقى الأساسي في هواتفهم بتطبيقات أخرى مشابهة مثل Spotify على سبيل المثال.

كما ستدعم البرمجيات الجديدة في أنظمة iOS القادمة إمكانية استخدام الشريحتين في هواتف آيفون للاتصال بشبكات 5G.

المصدر: appleinsider