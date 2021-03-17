نظارة الواقع الافتراضي المنتظرة من آبل قد تظهر العام القادم

تعمل شركة آبل منذ سنوات على تطوير تقنيات ونظارات جديدة للواقع الافتراضي والمعزز، فهل ستكون هذه النظارات قادرة على ما قدمته غوغل ومايكروسوفت في هذا المجال؟

وتبعا لمقال نشره macrumors فإن شركة آبل تعمل حاليا على تطوير عدة نماذج من النظارات والعدسات الذكية، أول نظارة يتوقع أن تأتي شبيهة بنظارات الواقع الافتراضي المطروحة حاليا لكنها ستكون قادرة على دعم تقنيات الواقع المعزز أيضا، ويفترض أن تظهر بداية العام القادم، اما النظارة الثانية والتي تدعم هذه التقنيات فستكون شبيهة بالنظارات الطبية أو الشمسية العادية لكنها مزودة بعدسات خاصة، ويتوقع أن تطرح عام 2025.

كما أشارت المقالة نقلا عن المحلل الشهير Ming-Chi Kuo إلى أن آبل تعمل أيضا على تطوير عدسات لاصقة تثبت على العين لتقنيات الواقع المعزز والافتراضي من المحتمل أن تظهر بعد 2030.

وفيما يخص النموذج الأول من النظارات يتوقع المحلل أن تأتي بهيكل يزن ما بين 100 و200 غ فقط، وأن تجهز بشاشات Micro-OLED من تطوير سوني، وأن يصل سعرها إلى 1000 دولار تقريبا.

Apple to release mixed reality headset in 2022, analyst predicts https://t.co/RXE6nsEb6p — CNET (@CNET) March 9, 2021

ويعتقد المحلل أن النظارة الجديدة ستحظى بتصميم خاص يمكّنها من توفير تجربة أكثر واقعية من حيث تقنيات الواقع الافتراضي من النظارات المخصصة لهذا الأمر الموجودة حاليا.

المصدر: 4pda