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مشكلة جديدة بدأت تؤرّق بعض مستخدمي أنظمة ويندوز في الحواسب

العالم الرقمي و Social media

مشكلة جديدة بدأت تؤرّق بعض مستخدمي أنظمة ويندوز في الحواسب
youtube/ LiveWindowsTraining-DougBetts
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اشتكى بعض مستخدمي الحواسب العاملة بأنظمة ويندوز مؤخرا من ظهور مشكلات جديدة باتت تمنعهم من استخدام حواسبهم مع الطابعات.

وتبعا لموقع  Windows Latestفإن بعض مستخدمي الحواسب العاملة بأنظمة "ويندوز-10" ، وبعد أن حمَّلوا التحديث الأخير لهذه الأنظمة في مارس الجاري، باتوا يعانون من مشكلات في عمل حواسبهم مع الطابعات، فعند إعطاء الأمر لطباعة مستند معين يتوقف الحاسب عن العمل تماما،  وتظهر للمستخدم شاشة زرقاء تحمل الرمز APC_INDEX_MISMATCH for win32kfull.sys. وتنبهه إلى ضرورة إعادة إقلاع عمل الحاسب من جديد.

وتظهر هذه المشكلة عند المستخدمين كما يشير الموقع عند محاولتهم طبع المستندات عبر Office أو Notepad وبعض البرامج الأخرى، ومع استعمال العديد من الطابعات من Zebra أو HP أو Ricoh أو غيرها.

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ومن جهتها أشارت مايكروسوفت عبر صفحة الدعم الخاصة بمستخدمي أنظمة ويندوز إلى المشكلة المذكورة، ولكنها لم تحدد موعدا محددا لإطلاق تحديث آخر للانظمة لمعالجة المشكلة.

وينصح خبراء التقنية المستخدمين الذين بدأوا يعانون من هذه المشكلة بعد تحميل التحديثات الأخيرة لأنظمة ويندوز بالتوجه إلى قائمة إعدادات نظام التشغيل في حواسبهم والعودة إلى النسخ السابقة من نظام التشغيل مؤقتا.

المصدر: 4pda

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