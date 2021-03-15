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الصين تعلن عن سماعات لاسلكية بمواصفات خاصة للأطفال!

العالم الرقمي و Social media

الصين تعلن عن سماعات لاسلكية بمواصفات خاصة للأطفال!
twitter.com/ Rose Sana
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قررت شركة BBK توسيع منافستها مع شركات الإلكترونيات الكبرى في الصين والعالم ، وكشفت عن مجموعة مميزة من الإلكترونيات الذكية من بينها سماعات لاسلكية خصصت لتناسب الأطفال.

ومن أكثر ما يميز سماعات imoo Ear-care اللاسلكية الجديدة هو أنها صممت لتتوضع مكبرات الصوت فيها بشكل لا يمنع وصول الأصوات الخارجية إلى أذن الطفل أثناء ارتداء السماعة واستخدامها في الشارع أو أثناء اللعب خارج المنزل أو ممارسة الرياضة، والأهم من كل ذلك هو أن المكبرات صنعت لتعطي أصواتا لا تتجاز شدتها الـ 85 ديسيبل كي لا تضر بأذن الطفل.

وحصلت هذه السماعات على هيكل خارجي مصنوع من البلاستيك والمطاط، وزنه خفيف لا يتجاوز الـ 30 غ، ومجهز بحماية ضد الماء والرطوبة والغبار ضمن معايير IP54، ويمكن التحكم بشكله وثنيه بطريقة تجعل مريحا لمختلف المستخدمين.

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كما زودها المصممون بتقنيات تمكنها من الاتصال مع الهواتف والأجهزة الإلكترونية لاسلكيا عبر شبكات "بلوتوث-5" الحديثة، وبطاريات داخلية تكفيها لتعمل لنحو 8 ساعات متواصلة بالشحنة الواحدة.

ويمكن الحصول على هذه السماعات حاليا عبر المواقع الرسمية التابعة لشركة BBK عبر الإنترنت بسعر 59 دولارا تقريبا.

المصدر: ixbit

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