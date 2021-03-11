سامسونغ تعلن عن أقراص تخزين متطورة للحواسب

كشفت شركة سامسونغ عن نماذج جديدة من أقراص التخزين الداخلية المتطورة التي ستمنح الحواسب قدرات أكثر تميّزا وأداء أسرع.

وتبعا للخبراء في سامسونغ فإن أقراص SSD 980 NVMe الجديدة هي نماذج مطورة من أقراص SSD التقليدية لكنها عدلت بطريقة تجعلها أكثر موثوقية وسرعة في التعامل مع البيانات.

وتعتمد الأقراص الجديدة على تقنيات خاصة تربط القرص مباشرة بذواكر DRAM الخاصة بمعالجات الحواسب ما يوفر سلاسة وسرعة أكبر في التعامل مع البيانات وخصوصا للمبرمجين أو المصممين أو محبي ألعاب الفيديو التي تحتاج إلى حواسب ذات قدرات عالية.

كما حصلت هذه الأقراص على تقنية TurboWrite 2.0 ، وعلى تقنية خاصة للحماية من ارتفاع درجات الحرارة ما يجعلها قادرة على العمل لساعات طويلة جدا دون أي تأثير يذكر على الأداء، فضلا عن حصولها على تقنيات تجعلها أقل استهلاكا للطاقة بمقدار الضعف تقريبا مقارنة بأقراص 970 EVO التي طرحتها سامسونغ سابقا على سبيل المثال.

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وتبلغ سرعات القراءة والكتابة في هذه الأقراص إلى 3500 ميغابايت/ثا، أما أسعارها فهي 50 دولارا تقريبا للنسخ بسعات 250 غيغابايت، و70 دولارا للنسخ بسعات 500 ميغابايت، ونحو 130 دولارا لنسخ 1 تيرابايت.

المصدر: 4pda