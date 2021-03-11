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Instagram Lite بات متاحا لأكبر عدد من المستخدمين في العالم

العالم الرقمي و Social media

Instagram Lite بات متاحا لأكبر عدد من المستخدمين في العالم
Sputnik RAMIL SITDIKOV
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pxys

أعلنت شركة "فيسبوك"عن إطلاق نسخة تطبيق Instagram Lite في عدد أكبر من بلدان العالم.

وأشارت الشركة إلى أن النسخة الجديدة والصغيرة الحجم من التطبيق ستطرح في 170 بلدا حول العالم، وستمكّن أصحاب الهواتف الذكية ذات الإمكانيات المتواضعة أو مستخدمي شبكات الإنترنت البطيئة السرعة من الاستفادة من عدد من خدمات "إنستغرام".

ويبلغ حجم نسخة Instagram Lite الجديدة 2 ميغابايت فقط، أي أنها ستشغل مساحة أقل بكثير في ذواكر الهواتف والأجهزة الذكية من نسخ تطبيق Instagram العادية.

وتوفر هذه النسخة للمستخدمين إمكانية الوصول إلى قوائم وواجهات عرض الصور والفيديوهات على "إنستغرام"، كما جهزت بتقنيات معدلة لعرض الصور المتحركة، واحتفظت بإمكانية عرض ملفات GIF، وميزة عرض خاصية "القصص"، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى خدمات Reels ، لكنها لا تدعم ميزات الفلاتر الحية و ميزات الواقع المعزز.

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وتختلف هذه النسخة عن نسخ تطبيق "إنستغرام" العادية أيضا في طريقة عرض بعض الواجهات، فضلا عن أنها جهزت بأزرار تحكم مبسطة.

المصدر: ixbit

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