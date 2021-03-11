الكشف عن مواصفات حواسب مايكروسوفت المنتظرة

سرّبت بعض المواقع وصفحات الإنترنت المهتمة بشؤون التقنية بعض مواصفات أجهزة Surface الجديدة التي طورتها مايكروسوفت لتنافس بها أحدث حواسب آبل وآسوس.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن مايكروسوفت ستطلق نموذجين من حواسب Surface Laptop 4، أحدهما سيحصل على شاشة بمقاس 13.5 بوصة دقة عرضها (2256/1504) والنموذج الثاني سيأتي بشاشة بمقاس 15 بوصة دقة عرضها (2496/1664) بيكسل.

ومن المفترض أن تحصل نماذج هذه الأجهزة على معالجات Core 15-1145G7 و Core i7-1185G7 من إنتاج إنتل، ومعالجات Ryzen 4000 و Ryzen 5 4680U و Ryzen 7 4980Uمن تطوير AMD، وستصل سعة ذواكر الوصول العشوائي في النسخ الأقوى إلى 32 غيغابايت، بينما ستصل سعة ذواكر التخزين الداخلية إلى 1 تيرابايت.

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وتبين الصور المسربة لهذه الأجهزة إلى أن هياكلها أتت رقيقة ومصنوعة من الألومينيوم كما في حواسب آبل المحمولة، وعلى الإطار الذي يعلو الشاشة فيها ثبتت كاميرا وحساسات للإضاءة وثقوبا للمايكروفونات، أما مكبرات الصوت فثبتت على جوانب الهيكل، وكابل الشحن حصل على منفذ بتقنية تثبيت مغناطيسية وعلى مصباح إضاءة صغير.

المصدر: 4pda