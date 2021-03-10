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شركة Fitbit تطرح سوارها الذكي الجديد المخصص للأطفال

العالم الرقمي و Social media

شركة Fitbit تطرح سوارها الذكي الجديد المخصص للأطفال
youtube/Officeworks
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كشفت شركة Fitbit عن سوارها الذكي الأحدث الذي طورته ليكون مناسبا للأطفال الذين تتجاوز أعمارهم الست سنوات.

وحصل Ace 3 الجديد على العديد من الميزات والتحسينات مقارنة بأساور Ace السابقة، إذ جاء بتصميم خارجي مختلف قليلا وأكثر عملية، وحصل على أحزمة مطاطية مرنة بألوان أساسية هي الأزرق والأحمر والأسود والأخضر، كما حصل هيكله على حماية من الرطوبة والغبار.

وجهز هذا السوار بشاشات توفر واجهات استخدام مختلفة، وتقنيات تساعد على إحصاء معدلات الخطوات التي يقطعها الطفل يوميا، ومعدلات ساعات النوم، وبرمجيات خاصة لإلغاء التنبيهات في أوقات نوم الطفل.

شركة Fitbit تطرح سوارها الذكي الجديد المخصص للأطفال
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ويمكن إقران هذا السوار مع الهواتف والأجهزة الذكية عبر تطبيق خاص، ومن خلال التطبيق يمكن لوالدي الطفل تتبع النشاطات البدنية لأطفالهم.

وستطرح Fitbit هذا السوار في الأسواق العالمية بدءا من 15 مارس الجاري بسعر 80 دولارا تقريبا.

المصدر: 4pda

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