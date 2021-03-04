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منافس جديد لهواتف هواوي يظهر في الأسواق قريبا

العالم الرقمي و Social media

منافس جديد لهواتف هواوي يظهر في الأسواق قريبا
youtube/YugaTech
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أكدت مواقع مختصة بشؤون التقنية أن شركة Oppo ستكشف قريبا عن هاتف مميّز سيكون منافسا مهما لهواتف هواوي المتطورة المطروحة في الأسواق حاليا.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن الشركة ستكشف في 11 مارس الجاري عن عدد من الأجهزة الذكية، أبرزها سيكون هاتف Find X3 Pro الذي سيحصل على شاشة AMOLED ترددها يعادل 120 هيرتزا وقادرة على عرض فيديوهات بدقة +QHD.

وبالنظر للفيديوهات التي سربت للهاتف المذكور نلاحظ أنه سيأتي بكاميرا أساسية رباعية العدسة، والتي تشير التسريبات إلى أن إحدى عدساتها ستحصل على معدل تقريب 25x، كما ستحتوي على عدسة ماكرو للتصوير القريب.

ومن المفترض أن يجهز هذا الهاتف بمعالج Snapdragon 888 وشريحة موديم خاصة تمكنانه من الاتصال مع شبكات 5G، كما أن هيكله سيكون مقاوما للماء والغبار ومحاط بإطار معدني، وواجهته الخلفية مصنوعة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش.

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وكان المدوّن الشهير Evan Blass قد أشار في وقت سابق إلى أن Oppo  تتحضر لإطلاق عدة نماذج من الهواتف Find X3، فئة عادية، وفئة Lite بأسعار منافسة، وفئة عالية المواصفات فيها كاميرا تحتوي على عدسات بدقة 50 ميغابيكسل.

المصدر: 4pda

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