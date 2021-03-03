تغييرات وميزات جديدة سيحصل عليها تطبيق Teams للتواصل عبر الفيديو

أعلنت شركة مايكروسوفت أن تطبيق Teams المخصص للتواصل عبر الفيديو سيحصل العام الجاري على عدد من الميزات الجديدة والمهمة.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن التطبيق سيختبر ميزة التشفير الكامل للمكالمات عند بعض العملاء التجاريين في النصف الأول من العام الجاري، وبعدها ستتوفر هذه الميزة لجميع المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو.

ومن المفترض أن يحصل التطبيق أيضا على ميزة "الندوات التفاعلية" الجديدة، والتي يمكن أن يشارك فيها حتى 1000 شخص، ومن خلالها يمكن عقد الندوات عبر الإنترنت وإدارتها ووضع التقارير حول نتائجها.

أما ميزة PowerPoint Live الجديدة أيضا فستمنح مستخدمي التطبيق إمكانية عقد عروض تقديمية أكثر تفاعلية عن طريق عرض الملاحظات والرسومات والدردشات في شاشة موحدة.

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وستتوفر ميزة جديدة في التطبيق أيضا تساعد على عرض نوافذ مكالمات الفيديو بجانب المحتوى الآخر للمستخدمين، وميزة تساعد في التحكم بعرض شاشة مكالمة الفيديو لتظهر فيها شاشة إضافية صغيرة لعرض المحتوى الآخر.

المصدر: 3dnews