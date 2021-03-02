"تيك توك" ينشئ مجلسا استشاريا للسلامة في أوروبا

أعلنت إدارة تطبيق "تيك توك" الصيني، اليوم الثلاثاء، عن إنشاء مجلس استشاري مكلف بضمان سلامته في دول الاتحاد الأوروبي.

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وفي بيان نشر على موقع "تيك توك" الإلكتروني أشارت إدارة التطبيق المتخصص في نشر وتبادل مقاطع الفيديو القصيرة، إلى أن المجلس سيتشكل في المرحلة الأولى من تسعة أعضاء.

وأوضحت أن الحديث يدور عن"زعماء الأوساط العلمية والمجتمع المدني في مختلف أنحاء أوروبا"، وأن كلا منهم سيقدم رؤيته لمشكلات الشبكة وسبل حلها.

وأضاف البيان أن الإدارة تخطط لتوسيع صفوف المجلس في المستقبل.

المصدر: تاس