بقدرات فائقة وتصميم مميّز.. Realme تعلن عن أحدث هواتفها لشبكات 5G

كشفت شركة Realme مؤخرا عن تصميم وبعض مواصفات هاتفها الأحدث الذي سيكون من بين أكثر هواتف 5G تميّزا لهذا العام.

وأكثر ما يميّز Realme GT الجديد هو تصميم الغطاء الخلفي للهيكل، والذي اكتسى بطبقة من الجلد تمنحه طابع الفخامة، إضافة إلى التصميم المميّز للإطار الذي ضم الكاميرات الخلفية.

ويعتبر هذا الهاتف أرخص هاتف 5G مجهز بمعالجات Snapdragon 888 الحديثة القوية الأداء، إذ يبلغ سعره 465 دولارا، فضلا عن أنه مزوّد بذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت من نوع LPDDR5.

وجهزته Realme أيضا بشاشة بمقاس 6.8 بوصة دقة عرضها (3200/1400) بيكسل، ونظام تشغيل Android 11 مع واجهات Realme UI 2.0.

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كما حصل الهاتف على بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة كبيرة بفضل شاحن باستطاعة 125 واطا، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وانظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة.

المصدر: 3dnews