روسيا تنوي تحقيق مشروع العملة القومية الرقمية

سيتم إطلاق مشروع الروبل الرقمي مع مراعاة كل التغيرات التنظيمية بعد فترة عامين (حسب السيناريو المتفائل) أو 4 أعوام (حسب السيناريو المتشائم).

أعلن ذلك نائب رئيس مصرف VTB الروسي، فاديم كوليك، نقلا عن المكتب الصحفي للمصرف وقال إن إنشاء البنية التحتية اللازمة لإطلاق المشروع ستستغرق عاما واحدا أوعامين.

وأضاف، كوليك، قائلا إن من مميزات استخدام الروبل الرقمي إمكانية تحقيق المدفوعات غير النقدية في نظام أونلاين.

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وكانت النائب الأول لإدارة البنك المركزي الروسي، أولغا سكوروبوغاتوفا، قد أفادت في وقت سابق بأن المركزي الروسي سيخرج عما قريب بنتائج المشاورات الاجتماعية وسيعمل على وضع الفكرة الأكثر تفصيلا للروبل الرقمي.

هذا وطرح المركزي الروسي في أكتوبر الماضي في تقريره السنوي فكرة أولية للروبل الرقمي حيث أعلن أن العملة القومية الرقمية ستصدرعلى شكل شفرة رسمية فريدة من نوعها وستحفظ في محفظة إلكترونية خاصة.

وسينقل الروبل الرقمي من مستخدم إلى آخر عن طريق إرسال شفرة رقمية من محفظة إلكترونية إلى أخرى.

وسيتولى البنك المركزي الروسي مهمة إصدار العملة الرقمية القومية. أما أصحابها فستتاح لهم فرصة لتحويل الروبل من شكل كلاسيكي إلى شكل إلكتروني وبالعكس.

المصدر: تاس