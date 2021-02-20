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آبل تعالج مشكلة أرّقت مستخدمي ساعاتها الذكية

العالم الرقمي و Social media

آبل تعالج مشكلة أرّقت مستخدمي ساعاتها الذكية
youtube/Half Man Half Tech
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أعلنت شركة آبل عن إطلاق إصدار جديد من أنظمة watchOS، لمعالجة مشكلة كان يعاني منها بعض مستخدمي ساعات Apple Watch Series 5.

وأشارت الشركة إلى أن إصدار watchOS 7.3.1 الجديد يعد نسخة مطورة قليلا عن إصدار watchOS 7 الذي أطلق منذ مدة.

وأهم ما سيوفره الإصدار الجديد تبعا للخبراء في الشركة هو أنه سيعالج المشكلات التي عانى منها بعض مستخدمي Apple Watch Series 5 الذين حمّلوا إصداري watchOS 7.2 و watchOS 7.3، والتي بدأت تتسبب بأخطاء في شحن الساعات مع وضعية Power Reserve.

آبل تعالج مشكلة أرّقت مستخدمي ساعاتها الذكية
support.apple.com

وتبعا لمدونة أصدرتها آبل على الموقع الإلكتروني لدعم العملاء فإن مالكي الساعات المذكورة يمكنهم أن يتحققوا من وجود مثل هذه المشكلات بتفعيل وضعية Power Reserve ووصل الساعة بالشاحن لمدة لا تقل عن 30 دقيقة، فإذا ظهرت مشاكل بالشحن يمكنهم التواصل مع خدمة الدعم الفني التابعة للشركة للحصول على التعليمات لمعالجتها.

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ويمكن تحميل الإصدار الجديد عبر تطبيق Apple Watch الخاص بهواتف آيفون، وبعد تحميله سيوفر دعما لساعات Apple Watch Series 5 و Apple Watch SE.

المصدر: 3dnews

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