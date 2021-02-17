تلميذة روسية تدعو إيلون ماسك إلى غرفة حوار عن غاغارين في "Clubhouse"

دعت ناستيا شيرباكوفا، التلميذة الروسية من مدينة تشيليابينسك، رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، للمشاركة في حوار بمناسبة الذكرى الـ60 لتحليق رجل الفضاء يوري غاغارين إلى الفضاء.

إقرأ المزيد

وكتبت على صفحتها في "تويتر": "من الممكن أن تريد أن تتكلم معي ومع أشخاص مثلي. وفي 12 أبريل القادم سنحتفل بالذكرى الستين لتحليق أول شخص إلى الفضاء، أي التحليق الذي حدد مستقبل كل البشرية. إننا نعيش في قارتين مختلفتين، لكن الفضاء عندنا واحد. وأدعوكم في مثل هذا اليوم للمشاركة في الحوار حول حلمنا مع التلاميذ الروس عبر تطبيق "Clubhouse".

وتحدثت التلميذة الروسية أن حركة التلاميذ الروس التي تشارك فيها ستعقد في الفترة ما بين 8 و11 أبريل القادم "مهرجانا فضائيا" سيضم فعاليات مختلفة لـ300 تلميذ يهتمون بالفضاء.

وأضافت: "سيكون من الجيد جدا الاستمرار في التقاليد الطيبة التي وضعت بدايتها التلميذة الأمريكية، سامانتا سميث، منذ سنوات طويلة من أجل تطوير الصداقة بين البلدين. وأمامنا مهمة واحدة وهي تطوير منزلنا المشترك وهو كوكبنا الأرض والاستكشاف المثمر للفضاء الخارجي. إننا من دولتين مختلفتين، لكننا سنجد لغة مشتركة بدقة. لذلك بالذات قمت بهذا العمل الجريء وكتبت إلى إيلون ماسك".

وكان إيلون ماسك، توجه منذ عدة أيام إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الحساب الرسمي للرئيس الروسي على "تويتر"، ودعاه إلى تبادل الحديث من خلال تطبيق"Clubhouse".

المصدر: نوفوستي