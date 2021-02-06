نوكيا تطرح أول هواتفها الذكية لهذا العام بأسعار منافسة

أعلنت شركة نوكيا عن هاتفها الذكي الأحدث "1.4" الذي سيطرح قريبا بأسعار منافسة تبدأ من 99 يورو.

ويأتي Nokia 1.4 بهياكل مصنوعة من المعدن والبلاستيك تزن 178 غ، أبعادها (166,42 х 76,72 х 8,7) ملم.

أما الشاشة في هذه الأجهزة فأتت بمقاس 6.51 بوصة قادرة على عرض فيديوهات HD+، والمعالج Qualcomm Snapdragon 215، وذواكر الوصول العشوائي 1 و2 و3 غيغابايت، وذواكر التخزين الداخلية 16 و32 و64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

وحصلت هذه الأجهزة على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (8+2) ميغابيكسل، ثبتت عدساتها في إطار دائري على الواجهة الخلفية للهيكل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

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وزودتها نوكيا بنظام تشغيل Android 10 Go قابل للتحديث حتى Android 11، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، و منفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية، ومنفذي nanoSIM لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع موضوع على الواجهة الخلفية.

المصدر: ixbit