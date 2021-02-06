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نوكيا تطرح أول هواتفها الذكية لهذا العام بأسعار منافسة

العالم الرقمي و Social media

نوكيا تطرح أول هواتفها الذكية لهذا العام بأسعار منافسة
youtube/Life & Style
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أعلنت شركة نوكيا عن هاتفها الذكي الأحدث "1.4" الذي سيطرح قريبا بأسعار منافسة تبدأ من 99 يورو.

ويأتي Nokia 1.4 بهياكل مصنوعة من المعدن والبلاستيك تزن 178 غ، أبعادها (166,42 х 76,72 х 8,7) ملم.

أما الشاشة في هذه الأجهزة فأتت بمقاس 6.51 بوصة قادرة على عرض فيديوهات HD+، والمعالج Qualcomm Snapdragon 215، وذواكر الوصول العشوائي 1 و2 و3 غيغابايت، وذواكر التخزين الداخلية 16 و32 و64 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

وحصلت هذه الأجهزة على كاميرا أساسية ثنائية العدسة بدقة (8+2) ميغابيكسل، ثبتت عدساتها في إطار دائري على الواجهة الخلفية للهيكل، وعلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

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وزودتها نوكيا بنظام تشغيل Android 10 Go قابل للتحديث حتى Android 11، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، و منفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية، ومنفذي nanoSIM لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع موضوع على الواجهة الخلفية.

المصدر: ixbit

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