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غوغل تجعل عملية البحث عبر الإنترنت أسهل وأكثر فائدة

العالم الرقمي و Social media

غوغل تجعل عملية البحث عبر الإنترنت أسهل وأكثر فائدة
Reuters AW/DAM
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أعلنت شركة غوغل عن بدء اختبار ميزة جديدة في محرك بحثها على الإنترنت، لتسهيل عملية وصول البيانات إلى المستخدمين.

وأوضحت غوغل أن مستخدمي محرك بحثها عبر الحواسب وأجهزة أندرويد حاليا في الولايات المتحدة باتوا قادرين على معرفة المزيد من المعلومات المفيدة حول الأشياء التي يبحثون عنها على الإنترنت.

وبفضل الميزة الجديدة باتت تظهر للمستخدم علامة إضافية بجانب كل نتيجة من نتائج البحث التي يحصل عليها عبر متصفح غوغل، وبالضغط على هذه العلامة تظهر له بيانات تتضمن معلومات حول الموقع الذي تتضمنه النتيجة، وفيما كان هذا الموقع مجانيا أو موقعا للإعلانات المدفوعة، وعن مصدر المعلومات الموجودة بالموقع.

غوغل تجعل عملية البحث عبر الإنترنت أسهل وأكثر فائدة
blog.google/

وتوفر هذه الميزة للمستخدمين أيضا إمكانية معرفة فيما إذا كان الموقع الذي يظهر لهم في قائمة نتائج البحث يستخدم بروتوكولات آمنة أم لا.

غوغل تجعل عملية البحث عبر الإنترنت أسهل وأكثر فائدة
blog.google/
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وأشارت غوغل في مدونة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت إلى أن "هذه الميزة تمنح المستخدمين إمكانية اتخاذ قرارات أكثر استنارة حول المواقع التي يزورونها، كما تمنحهم معلومات إضافية حول المواقع التي لا يعرفوها، ودون الحاجة لإجراء عمليات بحث إضافية".

وتختبر هذه الميزة حاليا لدى مستخدمي الإنترنت في الولايات المتحدة عبر الحواسب وأجهزة أندرويد، ومن المنتظر أن تظهر في البلدان الأخرى قريبا.

المصدر: 4pda

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