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سوني تستعرض جيلا جديدا من التلفزيونات الذكية بمواصفات متطورة

العالم الرقمي و Social media

سوني تستعرض جيلا جديدا من التلفزيونات الذكية بمواصفات متطورة
youtube/Digital Trends
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كشفت شركة سوني مؤخرا عن أهم ميزات جيلها الجديد من أجهزة التلفاز الذكية التي طورتها لتكون من بين الأفضل في العالم.

وستطرح سوني هذا العام عددا من هذه الأجهزة منها X90J 4K LED، و X95J، و MASTER A90J، وA80J OLED، و MASTER Z9J 8K LED.

وتتميز جميع الأجهزة المذكورة بتقنيات الذكاء المعرفي XR والتي تمنحها تطابقا دقيقا جدا للأصوات مع الصور، فضلا عن أنها تعالج الصور بشكل ممتاز لتظهر للمستخدم أكثر واقعية.

ومن الميزات المهمة في هذه الأجهزة أيضا هو التوزيع الثلاثي الأبعاد للأصوات، فضلا عن ميزة إصدار الصوت من الشاشة مباشرة، إضافة إلى أنها مجهزة بتقنيات تقوم بتعديل إضاءة الشاشة وألوانها وفقا للإضاءة المحيطة.

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ودعمتها سوني أيضا بتقنيات Dolby Vision HDR لمعالجة الصور، وبمنافذ HDMI لوصلها مع مختلف أنواع الأجهزة الإلكترونية، إضافة لبرامج وتطبيقات لمشاهدة الفيديوهات والأفلام والقنوات عبر الإنترنت.

المصدر: 3dnews

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