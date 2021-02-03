الكشف عن سماعات لاسلكية مميزة تركب على النظارات!

قررت شركة JLab Audio الأمريكية تغيير المفاهيم التقليدية للسماعات اللاسلكية الصغيرة، وكشفت عن سماعة تركب على إطار النظارات.

وتتألف سماعات JBuds Frames الجديدة من قسمين صغيرين يمكن تركيب كل منهما على أحد جوانب إطار النظارة الشمسية أو الطبية، وحصلت هياكلهما على حماية من الماء والرطوبة وفق معايير IPX4 العالمية.

وجهز كل قسم من السماعة بمكبرات صوت صغيرة لعرض الموسيقى أو الأصوات أثناء المكالمات الهاتفية، إضافة إلى أزرار صغيرة للرد أو رفض المكالمات التي ترد إلى الهاتف المقترن به، وبأزرار للتحكم بمستوى الصوت.

وتبعا للمطورين فإن المستخدم يمكنه استخدام قسمي السماعة معا أو كل قسم على حدة، كما أن البطاريات الداخلية الموجودة في هذه السماعات تكفيها لتعمل لـ 8 ساعات بالشحنة الواحدة في حال الاستماع إلى الموسيقى.

techcult.ru

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ومن المفترض أن تطرح هذه السماعات للبيع رسميا ربيع العام الجاري مع كوابل مجهزة بنقاط شحن مغناطيسي، وبسعر 50 دولارا تقريبا.

المصدر: 4pda