إيلون ماسك يتعهد بزرع شريحة في دماغ قرد ليمارس معه ألعاب الكومبيوتر

تلقى مؤسس شركة "سبيس إكس"، أيلون ماسك دعوة من مؤسسي شبكة التواصل الاجتماعي Clubhouse للمشاركة في ترويج الشبكة التي بلغ عدد المشتركين فيها 5000 شخص.

حيث ألقى كلمة أمام المستخدمين وقال إنه مؤمن بمستقبل بيتكوين وغيره من العملات الافتراضية وتحدث عن تجارب جديدة يقوم خبراؤه في إطار مشروع Neuralink المتخصص بإعداد جسر إلكتروني بين الدماغ وجهاز الكمبيوتر.

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وسبق لشركة Neuralink أن زرعت في أغسطس الماضي شريحة في دماغ خنزير يسمى بـ هرترودا.

وقال:" لدينا قرد زرعت في جمجمته رقيقة مزودة بأقطاب متناهية الصغر. وإنه قادر على المشاركة في ألعاب الكومبيوتر باستخدام قوة ذكائه". ومضى قائلا إن "الشمبانزي ليس ضحية للتجربة بل يعتبر أسعد قرد في العالم لأننا أنشأنا له أفضل شقة مريحة في العالم تعيش فيها القرود".

وأضاف قائلا:" إننا نريد تعليم القرود أن تلعب "كرة الطاولة الذهنية". وتعهد ماسك بأن يكون فيديو التجربة المذكورة جاهزا بعد شهر واحد".

يذكر أن إيلون ماسك استثمر في مشروع Neuralink مبلغا قدره 100 مليون دولار لتنتقل التجارب على الحيوانات إلى تجارب على الإنسان.

ويتم تطوير مثال هذه المشاريع في بلدان أخرى حيث يجب أن تساعد الغرسات الذهنية المزروعة في الدماغ في تسهيل حياة من أصيبوا بالسكة الدماغية ويعانون من أمراض العمود الفقري ليكونوا قادرين على استخدام قوة الفكر للتحكم في الهاتف الذكي أو الكمبيوتر أو أي جهاز إلكتروني آخر. سيسهل ذلك أيضا حياة الأشخاص المصابين بالشلل، أو ضحايا التصلب الجانبي الضموري (مرض ستيفن هوكينغ).

المصدر: كومسومولسكايا برافدا