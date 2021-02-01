الحكومة الروسية تجبر شبكات التواصل الاجتماعي على حذف الدعوات إلى أعمال الشغب

أجبرت الحكومة الروسية بدءا من 1 فبراير شبكات التواصل الاجتماعي على أن تكتشف بشكل مستقل وتحذف أي مدونات تتضمن دعوات إلى أعمال الشغب.

كما أجبرتها على حذف مدونات تتضمن المواد الإباحية بمشاركة الأطفال، وتبرير الإرهاب، ودعوات إلى الانتحار، ومعلومات عن إنتاج وتسويق المخدرات وما إلى ذلك.

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ويجبر القرار الحكومي نفسه كذلك شبكات التواصل الاجتماعي على حذف مدونات تتضمن إهانات كرامة الإنسان أو الأخلاق أو المجتمع أو الدولة أو رموز الدولة الرسمية أو سلطات الدولة وكذلك الكلمات البذيئة.

حسب القرار الحكومي نفسه فإن شبكة التواصل الاجتماعي هي أي مورد على الإنترنت يشارك فيه أكثر من 500 ألف شخص كل يوم.

ويحق لصاحب أية مدونة تم حذفها أن يراجع الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين ( روس بوتريب نادزور) لتلقي توضيحات عن سبب حذف مدونته.

يذكر أن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، كان قد أعلن في وقت سابق أن بلاده يمكن أن تجعل القطاع الروسي في الإنترنت العالمي مستقلا، لكنها لا تريد أن يصل الأمر إلى هذا الحد. وقال إن كل شيء جاهز، بما في ذلك على المستوى القانوني حيث اتخذت كل القرارات بهذا الشأن.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا