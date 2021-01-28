 
مباشر
عاجل
اختطاف 38 مواطنا مصريا في ليبيا

آبل تطلق تحديثات مهمة لهواتف آيفون وحواسب آيباد

العالم الرقمي و Social media

آبل تطلق تحديثات مهمة لهواتف آيفون وحواسب آيباد
youtube/Apple Explosion
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pnjq

أعلنت شركة آبل عن إطلاق تحديثين جديدين لأنظمة iOS و iPadOS، يحملان معهما ميزات وخصائص أمان مهمة.

وأشارت الشركة في موقعها الرسمي على الإنترنت إلى أن نسختي iOS 14.4 و iPadOS 14.4 أصبحتا متاحتين لجميع هواتفها وحواسبها اللوحية القادرة على استقبال التحديثات.

وتبعا للخبراء في آبل فإن النسختين الجديدتين من أنظمة التشغيل تحملان للمستخدمين العديد من الميزات الجديدة، والأهم من ذلك هو أنهما تعالجان 3 ثغرات برمجية خطيرة كان من الممكن استغلالها لاختراق الأجهزة الذكية.

وتوفر النسخ الجديدة من أنظمة التشغيل قدرات أكبر لكاميرات الهواتف والحواسب اللوحية، إذ أصبحت كاميرات هذه الأجهزة قادرة على التعرف على رموز QR الصغيرة الحجم بسهولة.

كما عالجت هذه النسخ مشكلات الصور في صيغ HDR بالنسبة لكاميرات هواتف آيفون، ويعض مشكلات لوحات المفاتيح في تلك الأجهزة، وخصوصا مشكلات اللغة أثناء كتابة الرسائل النصية، إضافة إلى المشكلات التي كانت تواحه بعض المستخدمين بالرد على المكالمات عندما تكون الشاشة مقفلة.

إقرأ المزيد
هواتف آيفون التي لن تحصل على نظام iOS الجديد
هواتف آيفون التي لن تحصل على نظام iOS الجديد

وفي قائمة الإعدادات في نسختي أنظمة التشغيل الجديدتين بات بإمكان المستخدم تحديد السماعات المرتبطة مع جهازه عبر البلوتوث لتقوم السماعات بعرض الإشعارات الصوتية.

المصدر: 3dnews

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا