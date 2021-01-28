آبل تطلق تحديثات مهمة لهواتف آيفون وحواسب آيباد

أعلنت شركة آبل عن إطلاق تحديثين جديدين لأنظمة iOS و iPadOS، يحملان معهما ميزات وخصائص أمان مهمة.

وأشارت الشركة في موقعها الرسمي على الإنترنت إلى أن نسختي iOS 14.4 و iPadOS 14.4 أصبحتا متاحتين لجميع هواتفها وحواسبها اللوحية القادرة على استقبال التحديثات.

وتبعا للخبراء في آبل فإن النسختين الجديدتين من أنظمة التشغيل تحملان للمستخدمين العديد من الميزات الجديدة، والأهم من ذلك هو أنهما تعالجان 3 ثغرات برمجية خطيرة كان من الممكن استغلالها لاختراق الأجهزة الذكية.

وتوفر النسخ الجديدة من أنظمة التشغيل قدرات أكبر لكاميرات الهواتف والحواسب اللوحية، إذ أصبحت كاميرات هذه الأجهزة قادرة على التعرف على رموز QR الصغيرة الحجم بسهولة.

كما عالجت هذه النسخ مشكلات الصور في صيغ HDR بالنسبة لكاميرات هواتف آيفون، ويعض مشكلات لوحات المفاتيح في تلك الأجهزة، وخصوصا مشكلات اللغة أثناء كتابة الرسائل النصية، إضافة إلى المشكلات التي كانت تواحه بعض المستخدمين بالرد على المكالمات عندما تكون الشاشة مقفلة.

إقرأ المزيد

وفي قائمة الإعدادات في نسختي أنظمة التشغيل الجديدتين بات بإمكان المستخدم تحديد السماعات المرتبطة مع جهازه عبر البلوتوث لتقوم السماعات بعرض الإشعارات الصوتية.

المصدر: 3dnews