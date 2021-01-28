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غوغل تطور نظام تشغيل جديدا للأجهزة الذكية

العالم الرقمي و Social media

غوغل تطور نظام تشغيل جديدا للأجهزة الذكية
Reuters DR/TC
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أعلنت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن شركة غوغل تعمل على تطوير نظام تشغيل جديد للهواتف والأجهزة الذكية.

وتبعا للتسريبات فإن شركة غوغل تطور نظاما يدعى MicroDroid، سيكون عبارة عن نسخة مبسطة من نظام أندرويد، مبنية على أساس أنظمة Linux.

ومن المفترض أن تخصص هذه النسخة لتوفير نظام تشغيل افتراضي للهواتف خال من واجهات التشغيل التقليدية، ليكون أقل تعقيدا من أنظمة أندرويد العادية، ويوفر للأجهزة سرعة أكبر في التعامل مع البيانات، وبنفس الوقت سيكون هذا النظام ربما أفضل من ناحية أمن البيانات.

Google is working on MicroDroid, a stripped-down version of Android for virtual machines from r/Android

ويرى بعض المحللين أن هذا النظام سيكون قابلا للعمل مع معالجات Snapdragon 888 الحديثة من كوالكوم، والتي تبعا لمطوريها توفر إمكانية التبديل الفوري بين الأنظمة المعزولة في الأجهزة، ودون أن تؤثر هذه العملية على سرعة أداء الجهاز.

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وكانت غوغل قد أشارت سابقا إلى أنها تعمل على عدة مشاريع لتطوير أنظمة تشغيل للأجهزة الذكية معدلة عن أنظمة Chrome OS، كما تطور أنظمة مبنية على منصات Linux أيضا.

المصدر: 3dnews

 

 

 

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