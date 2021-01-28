غوغل تطور نظام تشغيل جديدا للأجهزة الذكية

أعلنت مواقع مهتمة بشؤون التقنية أن شركة غوغل تعمل على تطوير نظام تشغيل جديد للهواتف والأجهزة الذكية.

وتبعا للتسريبات فإن شركة غوغل تطور نظاما يدعى MicroDroid، سيكون عبارة عن نسخة مبسطة من نظام أندرويد، مبنية على أساس أنظمة Linux.

ومن المفترض أن تخصص هذه النسخة لتوفير نظام تشغيل افتراضي للهواتف خال من واجهات التشغيل التقليدية، ليكون أقل تعقيدا من أنظمة أندرويد العادية، ويوفر للأجهزة سرعة أكبر في التعامل مع البيانات، وبنفس الوقت سيكون هذا النظام ربما أفضل من ناحية أمن البيانات.

ويرى بعض المحللين أن هذا النظام سيكون قابلا للعمل مع معالجات Snapdragon 888 الحديثة من كوالكوم، والتي تبعا لمطوريها توفر إمكانية التبديل الفوري بين الأنظمة المعزولة في الأجهزة، ودون أن تؤثر هذه العملية على سرعة أداء الجهاز.

إقرأ المزيد

وكانت غوغل قد أشارت سابقا إلى أنها تعمل على عدة مشاريع لتطوير أنظمة تشغيل للأجهزة الذكية معدلة عن أنظمة Chrome OS، كما تطور أنظمة مبنية على منصات Linux أيضا.

المصدر: 3dnews