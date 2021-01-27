خبير يحذر من تجسس تطبيقات التواصل الاجتماعي على الهواتف!

حذر الخبير التقني ومدير وكالة Telecom daily لتحليل البيانات، دينيس كوسكوف، من أن بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي قد تتجسس على الهواتف الذكية.

وفي مقابلة صحفية حول الموضوع قال كوسكوف: "عادة لا يمكن الوصول إلى الكاميرا والمايكروفون في الهاتف إلا عندما يتم تفعيلهما من قبل صاحب الهاتف مباشرة، ولكن للأسف سجلت العديد من الحالات التي تم فيها تفعيل الكاميرا أو المايكروفون عند استعمال "إنستغرام" أوغيره من تطبيقات التواصل الاجتماعي، ودون رغبة المستخدم، وحصلت هذه الأمور عند تصفح شريط الأخبار أو المراسلة الكتابية على سبيل المثال".

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وأضاف "كل الشركات التي لوحظت مثل تلك الأمور مع تطبيقاتها قالت إن هذه الأشياء حدثت بالصدفة والمفروض عدم وقوعها.. لذا أنصح أصحاب الهواتف الذكية الذين يرغبون في الحفاظ على سرية معلوماتهم أثناء اللقاءات أو الاجتماعات بأن يطفئوا هواتفهم أو يضعوها في أماكن لا يمكن أن تكون كاميراتها أو مايكروفوناتها قادرة على توثيق شيء".

وختم الخبير بالقول "أنصح مستخدمي الهواتف بالانتباه إلى التحذيرات التي تظهر على شاشات هواتفهم ، وخصوصا الإشعارات التي تنبه من أن تقنية ما قد تم تفعيلها في الهاتف، يجب أخذ الحيطة في مثل هذ المواقف".

المصدر: prime