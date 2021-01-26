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سامسونغ تخطط لتطوير جيل جديد كليا من معالجات الهواتف

العالم الرقمي و Social media

سامسونغ تخطط لتطوير جيل جديد كليا من معالجات الهواتف
Reuters KHJ//TC
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ذكرت مواقع مهتمة بشؤون التقنيات الحديثة أن شركة سامسونغ تسعى لتطوير جيل جديد من معالجات الهواتف الذكية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن سامسونغ تدرس حاليا فكرة بناء مصنع جديد لمعالجات الهواتف في الولايات المتحدة، سعيا منها لتعزيز مواقعها في سوق المعالجات هناك، واجتذاب عملاء وشركات أمريكية جديدة للتعاون معها.

 وتتضمن خطة سامسونغ تبعا لموقع بلومبرغ بناء المصنع الجديد في أوستن بولاية تكساس، حيث تخطط لإنفاق نحو 10 مليارات دولار لتمويل المشروع.

ومن المفترض تبعا للتسريبات أن تبدأ سامسونغ بتركيب المعدات في مصنعها الجديد العام القادم، لتبدأ عام 2023  بتصنبع معالجات من جيل جديد كليا، مطورة بتقنية (3نانومتر).

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ويرى بعض المحللين أن هذه الخطوة قد تساعد سامسونغ في اكتساب زبائن وشركات امريكية جديدة في الولايات المتحدة، وخصوصا في ظل العقوبات المفروضة على بعض الشركات الصينية المصنعة للإلكترونيات.

وتعليقا على هذه الأخبار والتسريبات أشارت سامسونغ لوكالة بلومبرغ إلى أنها لم تتخذ القرار النهائي حول الموضوع بعد.

المصدر: 4pda

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