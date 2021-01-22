رابطة أمن الإنترنت تدعو إلى فرض قيود على عمل "تيك توك" و"تويتر" في روسيا

دعت رابطة أمن الإنترنت إلى فرض قيود على عمل شبكتي التواصل "تيك توك" و"تويتر" في روسيا لدعوتهما إلى مشاركة غير البالغين في التظاهرات غير المسموح بها يوم 23 يناير الجاري.

صرحت بذلك العضو في المجلس الاجتماعي الروسي ورئيسة الرابطة، يكاترينا ميزولينا، التي قالت إن شبكات التواصل الاجتماعي "تيك توك" ، "تويتر"، "إنستغرام" "فيسبوك" تنشر مقاطع فيديو تدعو الأطفال إلى المشاركة في التظاهرات غير المسموح بها يوم 23 يناير.

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وأعلنت، يكاترينا ميزولينا، أن رابطة أمن الإنترنت من جهتها تدعو أجهزة السلطة والأجهزة الأمنية إلى اتخاذ خطوات من شأنها الحيلولة دون نشر المعلومات المحظورة وحتى الحد من سرعة عمل شبكتي "تيك توك" و"تويتر" أو الحجب التام لـ"تيك توك" و"تويتر" في روسيا لعملهما على نشر المعلومات المذكورة.

وقالت رئيسة الرابطة إن تلك الخطوات يجب اتخاذها بسبب انتهاك الشبكات المذكورة لقانون حماية الأطفال والمعلومات التي تلحق ضررا بصحة المواطنين. وأوضحت أن مقاطع الفيديو هذه سجلت اعتمادا على معايير واحدة وتعد استفزازا سافرا إزاء الطفل، ما يمكن أن يؤدي إلى عواقب كارثية.

يذكر أن الهيئة الروسية لحماية المستهلكين كانت قد أعلنت في وقت سابق أنها ستفرض غرامات على شبكات التواصل الاجتماعي " تيك توك"، "تويتر"، "فيكونتاكتي" (VK)، "فيسبوك"، "إنستغرام" ، "يوتيوب" لنشرها معلومات تدعو غير البالغين إلى المشاركة في تظاهرات الاحتجاج غير المسموح بها.

المصدر: تاس