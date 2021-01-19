كلاسيكية ومتطورة.. Fossil تعلن عن ساعتها الذكية الجديدة
بعد نجاحها الملحوظ في سوق الساعات الذكية في السنوات الأخيرة قررت شركة Fossil الشهيرة إطلاق نماذج جديدة من هذه الساعات لتنافس بها سامسونغ وآبل هذا العام.
وأكثر ما يميز ساعات Jorn Hybrid HR الجديدة من Fossil هو تصميمها الذي يجعلها تبدو كساعة يد تقليدية، واحتواؤها بنفس الوقت على تقنيات تجعلها من بين أفضل الساعات الذكية الحالية.
#Skagen представила гибридные смарт-часы с дисплеем E-Ink за $195https://t.co/f0OdpRke75pic.twitter.com/R9Tabs2I1I— 4pda.ru (@4pdaru) January 12, 2021
وتأتي الساعات بنموذجين مزودين بهياكل معدنية متينة بمقاس 38 و42 ملم، وبشاشات بمقاس 1.09 بوصة تتمتع بتقنية الحبر الإلكتروني ما يوفر عرضا مميزا للبيانات وواجهات التشغيل وتستهلك معدلات قليلة من الطاقة.
#Skagen’s new hybrid #smartwatch has an always-on e-ink display https://t.co/KVyP6viGDx#Wearable#Tech#TechNews#Technology#TechnologyNews#ITRTG#SNRTGpic.twitter.com/GoIRBJmyCx— Rodney Walker (@Rodney_Walker) January 15, 2021
كما زودت Fossil هذه الساعات ببطاريات تكفيها لتعمل لأسبوعين تقريبا بالشحنة الواحدة، وبحساسات إلكترونية متطورة لمراقبة معدلات اللياقة البدنية للمستخدم ومعدل ضربات قلبه، وحساسات لقياس المسافات التي يقطعها مشيا على الأقدام يوميا.
ويمكن لهذه الساعات الاقتران لاسلكيا مع مختلف أنواع الأجهزة والهواتف الذكية لاسلكيا عبر البلوتوث، كما يمكن الاعتماد عليها كأداة لعرض الوقت والتاريخ والإشعارات والرسائل القادمة إلى الهاتف، فضلا عن أنها مجهزة بأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الاصطناعية، ومن المنتظر أن تطرح في الأسواق قريبا بسعر 195 دولارا تقريبا.
المصدر: 4pda