إل جي تطرح جيلا جديدا من الشاشات المتطورة للمصممين ومحبي الألعاب الإلكترونية

أعلنت شركة إل جي عن مواصفات جيلها الأحدث من شاشات UltraGear التي طورتها للمصممين ومحبي ألعاب الفيديو الإلكترونية الحديثة.

وأشارت الشركة إلى أنها ستطرح 3 نماذج من هذه الشاشات، جميعها ستوفر دقة عرض عالية جدا للصور، وستتمتع باستجابة 1 ميلي ثانية ما يجعلها أداة ممتازة لعرض الفيديوهات وألعاب الفيديو.

وأول نموذج 27GP950 سيحصل على شاشة Nano IPS بمقاس 27 بوصة بدقة عرض UHDومعدل تردد يصل إلى 160 هيرتزا، وسيخصص للعمل مع الحواسب ومنصات الألعاب.

أما النموذج الثاني 32GP850 فسيحصل على شاشة Nano IPS بمقاس 31.5 إنشا مع لوحة كريستالية فائقة السرعة، ومعل تردد يتراوح ما بين 165 و180 هيرتزا.

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والنموذج الثالث 34GP950G سيحصل على شاشة Nano IPS بمقاس 34 بوصة أبعادها "21:9"، وترددها يصل إلى 180هيرتزا، فضلا عن كونها مجهزة بتقنيات Nvidia G-Sync Ultimate لتوفير عرض ممتاز للفيديوهات والمقاطع الصورية.

المصدر: 3dnews