شركة Intel تكشف عن جيلها الأحدث من الحواسب الصغيرة

كشفت شركة Intel خلال فعاليات CES 2021 عن الجيل 11 من أجهزة NUC التي صممتها لتكون من بين أفضل الحواسب الصغيرة الحجم لهذا العام.

وتبعا للشركة فإن الحواسب الجديدة ورغم أحجامها الصغيرة ستمنح المستخدمين سرعات عالية في التعامل مع البيانات بفضل معالجاتها المتطورة ومعالجات الرسوميات الحديثة Intel Iris Xe.

وتعتمد النسخ العادية من أجهزة NUC 11 على معالجات Core i3-1115G4 و أو Core i5-1135G7 و Core i7-1165G7، فضلا عن أنها مزودة بمنفذي Thunderbolt و4 منافذ USB Type-A إضافة إلى منافذ مخصصة للفيديو.

وجاءت نسخ NUC 11 Pro من هذه الحواسب بمعالجات Core i5-1145G7 vPro و Core i7-1165G7 vPro، ومعالجات رسوميات Intel Iris X، ومنفذي USB4، ومنفذي HDMI 2.0b، و3 منافذ USB-A 3.2، إضافة إلى منفذ USB-A 2.0، وذواكر وصول عشوائي تتراوح سعاتها ما بين 16 و64 غيغابايت، فضلا عن دعمها شاشات (8K) بدقة عرض (7680/4320) بيكسل.

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أما حواسب NUC 11 Enthusiast الجديدة فنعتمد على معالجات Core i7-1165G7، ومعالجات رسوميات GeForce RTX 2060، وذواكر وصول عشوائي حديثة من نوع GDDR6.

وحصلت هذه الأجهزة على العديد من أنواع المنافذ، منها 6 منافذ USB 3.2 Type-A، ومنفذ Thunderbolt 4، ومنفذ Mini DisplayPort 1.4، فضلا عن قدرتها على الاتصال بشبكات Wi-Fi 6.

المصدر: 3dnews