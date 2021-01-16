شركة Acer تطلق جيلها الجديد من حواسب الألعاب المحمولة

استغلت شركة Acer فعاليات معرض CES 2021 التقني لتكشف عن جيلها الجديد من حواسب Nitro 5 المصممة لمحبي الألعاب الإلكترونية.

وتبعا للشركة فإن حواسب Nitro 5 الجديدة ستطرح بنموذجين، نموذج مجهز بشاشة بمقاس 15.5 بوصة، ونموذج بشاشات 17.3 بوصة، دقة عرض هذه الشاشات ( 2560/1140) بيكسل، وترددها يتراوح ما بين 144 و360هيرتزا.

كما حصلت هذه الأجهزة على لوحات مفاتيح بإضاءة خلفية، ووزعت ألوان ازرارها على المستخدمين بطريقة عملية التحكم بالألعاب.

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ويدعم أحد نماذج هذه الحواسب معالجات Core H35 من الجيل 11 من إنتاج إنتل ومعالجات رسوميات من نوع GeForce RTX 3080، بينما يدعم نموذج آخر معالجات Ryzen 5000 و Ryzen 9 5900HX مع معالجات رسوميات GeForce RTX 3080.

وسيبدأ سعر النسخة المجهزة بشاشات 15.5 بوصة وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت وأقراص تخزين داخلية 256 غيغابايت من 700 دولار تقريبا.

المصدر: 3dnews