آسوس ستطرح حاسبا متطورا مجهزا بشاشة إضافية على لوحة المفاتيح!

أعلنت آسوس عن حاسب متطور مجهز بميزات تجعله أداة مميزة للمصممين ومستخدمي الإنترنت.

ويتميز هذ الحاسب بالعديد من التقنيات المتطورة والفريدة، منها شاشة إضافية بدقة (3840/1100) بيكسل، مثبتة أعلى لوحة المفاتيح يمكن الاعتماد عليها لعرض الصور والفيديوهات أثناء تصفح الإنترنت، أو كشاشة إضافية لمصممي الغرافيك، كما يمكن طي هذه الشاشة بزوايا مختلفة لتكون مريحة للرؤية وتتناسب مع مختلف وضعيات جلوس المستخدم، كما يمكن الكتابة والرسم عليها والتحكم بها عبر قلم ذكي.

أما الشاشة الأساسية لهذا الجهاز فأتت من نوع OLED بمقاس 15.6 بوصة، دقة عرضها تعادل (3840/2160) بيكسل، ومعدل سطوعها 440 شمعة/م، ولها القدرة على عرض فيديوهات 4K UHD.

ويضمن الأداء الممتاز لهذا الجهاز معالج Intel Core i9-10980HK بتردد يصل إلى 5.3 غيغاهيرتز، ومعالج رسوميات NVIDIA GeForce RTX 3070، وذواكر وصول عشوائي 32 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية بسعة 1 تيرابايت.

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كما جهزته آسوس بمنفذ USB 3.2 Gen 2 Type-A، ومنفذي Thunderbolt 3، ومنفذ HDMI 2.1، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية باستطاعة 92 واطا تكفيه لأكثر من 10 ساعات من العمل المتواصل.

المصدر: 3dnews