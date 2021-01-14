العملاقة Lenovo تطلق حاسبا متطورا بشاشتين لرجال الأعمال

أعلنت شركة Lenovo عن جيلها الجديد من حواسب ThinkBook المتطورة المصنفة من بين أفضل الحواسب المحمولة حاليا.

ومن أكثر ما يميز حواسب ThinkBook Plus الجديدة هو هياكلها المتينة المصنوعة من المعدن وتزن 1400 غ تقريبا، والتي جهز غطاؤها الخارجي بشاشة بمقاس 12 بوصة تعمل بتقنيات E Ink.

ويمكن استعمال الشاشة الخارجية لهذا الحاسب لتصفح الإنترنت أو قراءة الملفات والوثائق أو التعديل عليها، كما يمكن الرسم وكتابة الملاحظات الإلكترونية عبرها باستخدام قلم ذكي ملحق بالجهاز.

أما الشاشة الأساسية الداخلية لهذا الحاسب فأتت من نوع IPS بمقاس 13.3 بوصة، دقة عرضها (2650/1600) بيكسل، ومعدل سطوعها 400 شمعة/م تقريبا، وترددها 60 هيرتزا، وتدعم تقنياتت Dolby Vision.

ويضمن الأداء الممتاز للحاسب معالج Core i7 من الجيل 11 من إنتاج إنتل، وذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت، واقراص تخزين داخلية بسعات تصل إلى 1 تيرابايت.

إقرأ المزيد

كما جهزته Lenovo بمكبرات صوت ممتازة من نوع Harman Kardon، ومنفذي USB، ومنفذ USB-C للشحن، وبطارية باستطاعة 53 واطا تكفيه ليعمل 15 ساعة متواصلة تقريبا، إضافة إلى ماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء يؤمن دخولا آمنا إلى نظام التشغيل في أقل من ثانية واحدة.

المصدر: ixbit