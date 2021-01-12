رئيس شركة "بارلير": تم إزالة التطبيق من متاجر التطبيقات دون سابق تحذير

قال جون ماتزي، الرئيس التنفيذي لشركة "بارلير" التي اطلقت عام 2018 كبديل لـ"تويتر"، إنه تم إزالة التطبيق عبر Apple وGoogle وAmazon من دون سابق تحذير.

وقال ماتزي في حديث تلفزيوني:"أنت فقط لا تعتقد أن هذا سيحدث، استيقظنا يوم الجمعة ونحن نفكر بالعمل كالمعتاد.. لكن ما هو مثير للاهتمام هو أنهم قاموا جميعا بهذا الأمر في اليوم نفسه ودون تحذيرنا".

وذكر أنه عندما أسقطت Google تطبيق "بارلير"، "لم نتلق إشعارا من الشركة. قرأنا الخبر عبر الإنترنت، وهذا أمر صادم".

وأزالت Google تطبيق "بارلير" من متجر Google Play ثم حذت Apple حذوها يوم السبت بإزالة التطبيق من متجر التطبيقات، بينما قطعت Amazon Web Services Parler عن خدمات استضافة الويب الخاصة بها.

وعلى الرغم من كونها شركة غير حزبية، أصبحت "بارلير" ملجأ لمؤيدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وغيرهم ممن تم طردهم من Facebook وTwitter أو تركوا تلك الشبكات الاجتماعية.

المصدر: "فوكس نيوز"