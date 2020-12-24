شركة Amazon تسعد مستخدمي أجهزتها المنزلية الذكية بميزات جديدة في فترة الأعياد

قررت شركة Amazon إسعاد مستخدمي أجهزة Echo الذكية بميزات جديدة لتسهيل التواصل في فترة أعياد الميلاد ورأس السنة.

وأشارت الشركة إلى أن مستخدمي أجهزة Echo و Echo Dot و Echo Show في الولايات المتحدة بات بإمكانهم الآن استعمال أجهزتهم لإجراء مكالمات فيديو جماعية تضم سبعة أشخاص، والتحكم بهذه المكالمات عبر مساعد Alexa.

وللاستفادة من هذه الميزة يجب على مستخدم الجهاز إنشاء مجموعة جديدة للاتصال الجماعي، وبعدها يكفي أن يعطي الجهاز أمرا صوتيا عبر مساعد Alexa لإجراء المكالمة في أي وقت، ومن خلال الأوامر الصوتية أيضا يمكن للمستخدم إنهاء المكالمة أو التحكم بالعديد من مزاياها.

كما حصلت أجهزة Echo أيضا على ميزة Call Captioning التي وبعد تفعيلها يبدأ الجهاز بعرض ما يقوله المتصل خلال مكالمات الفيديو على شكل كلمات مكتوبة على الشاشة، ما يسهمل عملية التواصل مع الآخرين بالنسبة لضعيفي السمع.

وتبعا لشركة Amazon فإن أجهزة Echo Show حصلت أيضا على ميزات جديدة لعرض الأفلام والفيديوهات للمستخدمين عبر خدمات نيتفليكس.

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وأشارت الشركة إلى أن طرحها لهذه الميزات الجديدة في فترة أعياد رأس السنة سيسهل على المستخدمين التواصل مع أحبائهم وأقاربهم، وخصوصا بالنسبة لغير القادرين على السفر للقاء المقربين هذه السنة.

المصدر: 3dnews