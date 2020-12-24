طفل بعمر 9 سنوات يتصدر قائمة اليوتيوبر الأعلى أجرا في العالم

تصدّر طفل يبلغ من العمر 9 سنوات قائمة أفضل نجوم "يوتيوب" هذا العام، حيث حقق أكثر من 29 مليون دولار، وفقا لمجلة "فوربس".

وهذه هي السنة الثالثة على التوالي التي يتصدر فيها الأمريكي رايان كاجي هذا الترتيب.

واكتسب طفل الصف الثالث، الذي يعيش مع عائلته في تكساس، شهرة واسعة بفضل مقاطع الفيديو الخاصة به عندما كان في الرابعة من عمره فقط.

ويدور محتوى مقاطع الفيديو الخاصة به حول ما يُعرف بـunboxing، حيث يقوم بتفريغ الألعاب وتقييمها، عبر قناته المسماة Ryan's World.

وأصبحت مقاطع فيديو الـUnboxing، حيث يقوم الطفل بتقييم الألعاب أو أنشطة للأطفال، تحظى بشعبية كبيرة على "يوتيوب"، وتحصد قناته أكثر من 12.2 مليار مشاهدة.

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ويقول والداه شيون ولونا كاجي إن نجاح ريان يعود إلى قدرته على تكوين علاقة خاصة مع مشاهديه.

وقال شيون لموقع "بزنس إنسايدر" في وقت سابق من هذا العام: "أشعر أن علاقة رايان بمعجبيه فريدة جدا ومختلفة عن المواهب على التلفزيون".

وتمكنت عائلة كاجي من استثمار نجاحها على "يوتيوب" في منح التراخيص المربحة والعلامات التجارية والصفقات التلفزيونية. وتدير العائلة الآن شركة إنتاج مكونة من 30 شخصا تسمى Sunlight Entertainment، والتي تساعدهم في إنتاج مقاطع الفيديو.

ووفقا لمجلة "فوربس"، فقد تم ترخيص اسم Ryan's World لأكثر من 5000 منتج. وأنتجت العائلة أيضا مجموعة من البضائع لـ Walmart، ولدى رايان مسلسل بعنوان Ryan's Mystery Playdate ، والذي يبث على قناة Nickelodeon التلفزيونية للأطفال.

وفي أوائل ديسمبر، أطلق الطفل الصغير عالما افتراضيا على منصة ألعاب الفيديو الشهيرة Roblox.

ويُقال إن إمبراطورية كاجي التجارية تبلغ قيمتها نحو 500 مليون دولار، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال".

المصدر: بزنس إنسايدر