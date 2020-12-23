"آبل" تزيل ألعاب فيديو من متجر التطبيقات الصيني بضغط من بكين

ذكرت مصادر مطلعة أن شركة "آبل" الأمريكية للتكنولوجيا والهواتف الذكية، ستزيل آلاف تطبيقات ألعاب الفيديو من منصتها في الصين وسط تشديد القيود الحكومية على هذا المحتوى.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن "الشركة أبلغت المطورين الصينيين هذا الشهر من أن عددا من التطبيقات المدفوعة التي تحتوي على ألعاب مهددة بالإزالة من النسخة الصينية من متجر التطبيقات"، حيث تخلصت الشركة بالفعل من الآلاف من هذه التطبيقات في وقت سابق من هذا العام.

وبدأت الحكومة الصينية قبل 4 سنوات في طلب ترخيص ألعاب الفيديو قبل النشر، لكن المطورين تمكنوا من التحايل على هذا المطلب في متجر تطبيقات آبل، فيما لم تذكر الشركة سبب وجود هذه الثغرة أو لماذا بدأت في إصلاحها هذا العام.

وأعرب مطورو البرمجيات في الخارج عن أسفهم على هذه التغييرات، مشيرين إلى الصعوبات في الحصول على موافقة الحكومة الصينية على ألعابهم.

يذكر أن متجر التطبيقات الصيني احتوى على أكثر من 272 ألف لعبة في العام الماضي، تمت إزالة 94 ألف تطبيق على الأقل منه.

المصدر: "وول ستريت جورنال"