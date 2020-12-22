سامسونغ تزيل المنشورات "الساخرة" من آيفون في صفحاتها على الإنترنت

أشارت صحيفة GizChina إلى أن المنشورات التي كانت سامسونغ قد نشرتها في بعض صفحاتها على مواقع التواصل، والتي "سخرت فيها بشكل غير مباشر" من محتويات علب هواتف آيفون الجديدة، بدأت تختفي.

وتبعا للصحيفة "فإن بدء اختفاء مثل هذه المنشورات من الصفحات التابعة لشركة سامسونغ قد يكون مؤشرا على أن الشركة قد تحذو حذو شركة آبل، وتقرر التخلي عن إضافة الملحقات المجانية مثل الشاحن أو السماعات في علب الهواتف الجديدة".

وذكرت الصحيفة إلى أنه وبعد طرح شركة آبل لهواتف iPhone 12 الأخيرة كانت سامسونغ قد نشرت على بعض حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي منشورات "سخرت فيها بشكل غير مباشر" من منافستها آبل، وجاء في أحد هذه المنشورات "جهاز Galaxy يقدم لكم كل ما تحتاجونه، بدءا من الشاحن الأساسي وانتهاء بالكاميرات الأفضل، وسرعة الأداء والذواكر".

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وعند إصدار شركة آبل لهواتف iPhone 12 أعلنت الشركة أن علب هذه الهواتف الجديدة ستكون خالية من الشواحن والسماعات التي تمنح مجانا في العادة مع الهواتف، وبررت الشركة هذه الخطوة بأنها "خطوة لتقليل استهلاك الموارد والحفاظ على البيئة".

ومنذ مدة أيضا ذكرت بعض مواقع الإنترنت أن سامسونغ قد تسير على خطى آبل فيما يتعلق بعلب الهواتف الجديدة، وقد تتخلى هي الأخرى عن طرح علب الهواتف مزودة بالشاحن والسماعات اللاسلكية، وأن أول أجهزة الشركة التي قد تطلق من دون تلك الملحقات قد تكون هواتف الفئة Galaxy S الجديدة التي ستطرح بداية العام القادم.

المصدر: لينتا.رو