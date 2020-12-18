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تطبيق Zoom للتواصل عبر الفيديو يفاجئ مستخدميه بأخبار سارة

العالم الرقمي و Social media

تطبيق Zoom للتواصل عبر الفيديو يفاجئ مستخدميه بأخبار سارة
youtube/REC Anything
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أعلن القائمون على تطبيق Zoom الشهير لمكالمات الفيديو أن مستخدمي التطبيق سيحصلون على ميزات مهمة في التطبيق خلال أيام عطل رأس السنة.

وتبعا لتدوينة نشرها الموقع الرسمي لـ Zoom فإن الحد الأقصى لمدة مكالمات الفيديو الجماعية المجانية عبر التطبيق، والتي كانت محددة بـ 40 دقيقة، سوف تزال في بعض أيام العطل هذا الشهر والشهر القادم، ليتمكن المستخدمون من التواصل مع أحبائهم وأقاربهم بشكل أفضل.

وأشارت التدوينة إلى أن هذا الأمر سيعطي فرصة للمستخدمين للتواصل فيما بينهم في فترة عطل عيد الأنوار وعيد الميلاد ورأس السنة وأعياد كوانزا.

وستزال القيود الزمنية عن الحد الأقصى لمدة مكالمات الفيديو الجماعية المجانية للمستخدمين في الفترة ما بين 17 و19 ديسمبر الجاري، وكذلك ما بين 23 و26 ديسمبر، وما بين 30 ديسمبر الجاري و2 يناير المقبل.

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وللاستفادة من هذه الميزة لن يتوجب على مستخدمي التطبيق اتخاذ أية إجراءات إضافية، فإزالة الحد الزمني ستتوفر لهم بشكل تلقائي ضمن الفترات المذكورة سابقا.

ويسعى مطورو تطبيق Zoom باستمرار لإدخال تعديلات وتحسنات وميزات على التطبيق، وخصوصا أن تطبيقهم بات اليوم من أكثر تطبيقات التواصل عبر الفيديو المعتمدة حول العالم.

المصدر: 3dnews

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