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مصنع عربي يسابق الزمن لتطوير أحدث الهواتف والأجهزة الذكية

العالم الرقمي و Social media

مصنع عربي يسابق الزمن لتطوير أحدث الهواتف والأجهزة الذكية
pexels.com/Ekrulila
ثورة تعبيرية
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دخلت شركة طلال أبوغزالة التقنية السباق مع الزمن، لتواكب عصر المعرفة الرقمية وتشارك مثيلاتها في العالم، وذلك باستحداث مصنع عربي مختص بتطوير الهواتف والحواسب والأجهزة الذكية.

وكانت الشركة استثمرت لإقامة أول خط إنتاج لها في الصين منذ عامين ويجري العمل حاليا على إنشاء المصنع الأول لها في مدينة مأدبا في الأردن، كما يجري التخطيط لإقامة مصنع مماثل في مصر ليخدم أجزاء أخرى من العالم العربي الكبير، ولن يكون هذا مصنعها الأخير حسب خططها التنموية.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن شركة طلال أبوغزالة للتقنية (تاج تيك) تعمل حاليا على تطوير إلكترونيات جديدة تشمل أجهزة الحاسب المحمولة وحواسب لوحية من المفترض أن تطرح في الأسواق قبل نهاية ديسمبر الجاري.

مصنع عربي يسابق الزمن لتطوير أحدث الهواتف والأجهزة الذكية
RT

وكانت الشركة قد طرحت من قبل 8 نماذج من الحواسب التي تلبي مختلف احتياجات الأفراد والمؤسسات والشركات منها:TAGITOP-Multi ، TAGITOP-Plus، TAGITOP-Uni، TAGITOP-Pro ، TAGITOP-UNI C، TAGITOP-Edu ، TAGITOP-Flip ، TAGITOP-Plus II.

كما أصدرت الشركة 4 نماذج من الحواسب اللوحية بمختلف المواصفات والأسعار، تنوعت خياراتها لتلبي مختلف الاستخدامات كالعمل أو الدراسة عن بعد أو حتى الحواسب المخصصة للأطفال، منها حواسب TAG-DCو TAGTAB IIو TAGTAB IIIو TAGTAB Kids.

مصنع عربي يسابق الزمن لتطوير أحدث الهواتف والأجهزة الذكية
RT
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وأعلنت الشركة من قبل عن هاتفها الذكي TAG-Phone الذي سيحصل على مواصفات ممتازة منها شاشة ips  بمقاس 6,2 بوصة قادرة على عرض فيديوهات بدقة +HD،  وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، وذواكر وصول عشوائي 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 64 غيغابايت، ونظام تشغيل "أندرويد-10".

المصدر: RT

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