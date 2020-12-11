سامسونغ تعلن عن تلفاز متطور وكبير يدعم تقنيات MicroLED!

كشفت شركة سامسونغ عن جهاز تلفاز ذكي ومتطور، يعتبر أكبر تلفاز تطوره ليعمل بتقنيات MicroLED.

ويتميز التلفاز الجديد بشاشة عملاقة بمقاس 110 بوصة، مصنوعة من عدة طبقات، تدعم تقنيات MicroLED التي توفر دقة كبيرة جدا ووضوحا عاليا في عرض الصور والفيديوهات، والأهم من ذلك هو أن الشاشة أتت من دون حواف تقريبا، وتغطي نحو 99.99% من مساحة الواجهة الأمامية.

وتعادل دقة الشاشة في هذا التلفاز (3840/2160) بكسل، وتدعم تقنيات Adobe RGB و DCI-P3، كما يمكنها عرض الفيديوهات بدقة Ultra HD و4K و8K، كما أن المواد الخاصة المصنوعة منها تجعل عمرها الافتراضي يصل إلى 100 ألف ساعة تقريبا.

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ويعتمد التلفاز الجديد على معالج متطور من نوع Micro AI، كما جهز بمكبرات صوت توزع الأصوات بطريقة احترافية وممتازة، فضلا عن أنه قادر على الاتصال لاسلكيا مع الأجهزة والحواسب والهواتف الذكية، والعمل مع شبكات Wi-Fi.

المصدر: ixbit