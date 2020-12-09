شركة HP تكشف عن حاسب أنيق ومتطور يعمل مع شبكات 5G

كشفت عملاقة صناعة التقنية HP عن أحدث حواسبها المتطورة الذي صممته ليكون قادرا على العمل مع شبكات 5G.

ويأتي حاسب EliteBook x360 830 G8 بهيكل أنيق مصنوع من المعدن والبلاستيك، يزن 1.35 كلغ فقط، ومجهز بشاشة تعمل باللمس بمقاس 13.3 بوصة، ويمكن الكتابة والرسم عليها والتحكم بعناصرها بواسطة قلم HP Rechargeable Active Pen G3 الذكي.

وجهز هذا الحاسب بعدة أنواع من المعالجات منها معالج ntel Core i3-1115G4 بتردد يصل إلى 3.0 غيغاهيرتز، ومعالج Intel Core i5-1135G7، ومعالج Intel Core i7-1165G7 مجهز بنظام Turbo للتعامل مع البيانات بسرعة كبيرة.

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كما حصل الجهاز على ذواكر وصول عشوائي من نوع DDR4 تصل سعتها إلى 32 غيعابايت، وعلى منفذي Thunderbolt 4، ومنفذي USB 3.1، ومنفذ HDMI 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، إضافة إلى بطارية تكفيه ليعمل 10 ساعات متواصلة تقريبا، وتعمل مع ميزة الشحن السريع.

المصدر: ixbit