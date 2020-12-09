 
مباشر
عاجل
واشنطن تفرض عقوبات على 3 شخصيات و3 كيانات من آسيا وإفريقيا

شركة HP تكشف عن حاسب أنيق ومتطور يعمل مع شبكات 5G

العالم الرقمي و Social media

شركة HP تكشف عن حاسب أنيق ومتطور يعمل مع شبكات 5G
youtube/ GadgetsBoy
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pbek

كشفت عملاقة صناعة التقنية HP عن أحدث حواسبها المتطورة الذي صممته ليكون قادرا على العمل مع شبكات 5G.

ويأتي حاسب EliteBook x360 830 G8 بهيكل أنيق مصنوع من المعدن والبلاستيك، يزن 1.35 كلغ فقط، ومجهز بشاشة تعمل باللمس بمقاس 13.3 بوصة، ويمكن الكتابة والرسم عليها والتحكم بعناصرها بواسطة قلم HP Rechargeable Active Pen G3 الذكي.

وجهز هذا الحاسب بعدة أنواع من المعالجات منها معالج ntel Core i3-1115G4 بتردد يصل إلى 3.0 غيغاهيرتز، ومعالج Intel Core i5-1135G7، ومعالج Intel Core i7-1165G7 مجهز بنظام Turbo للتعامل مع البيانات بسرعة كبيرة.

إقرأ المزيد
بريطانيا تكشف عن سماعات لاسلكية متطورة تعمل لساعات طويلة!
بريطانيا تكشف عن سماعات لاسلكية متطورة تعمل لساعات طويلة!

كما حصل الجهاز على ذواكر وصول عشوائي من نوع DDR4 تصل سعتها إلى 32 غيعابايت، وعلى منفذي Thunderbolt 4، ومنفذي USB 3.1، ومنفذ HDMI 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، إضافة إلى  بطارية تكفيه ليعمل 10 ساعات متواصلة تقريبا، وتعمل مع ميزة الشحن السريع.

المصدر: ixbit

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا