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بكاميرات ممتازة وبطارية كبيرة.. Vivo تعلن عن هاتف بسعر منافس

العالم الرقمي و Social media

بكاميرات ممتازة وبطارية كبيرة.. Vivo تعلن عن هاتف بسعر منافس
youtube/ FlashGadget
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كشفت شركة Vivo عن مواصفات هاتفها الأحدث من فئة Y51 الذي طورته ليكون واحدا من أفضل الهواتف ذات الأسعار المنافسة.

ويأتي الجهاز الجديد بهيكل أنيق مصنوع من المعدن والبلاستيك والزجاج، أبعاده (163,86 / 75,32 / 8,38) ملم، يزن 188 غ.

وحصل الهاتف على شاشة LCD بمقاس 6.58 بوصة بدقة عرض (2408/1080) بيكسل، ترددها يعادل 120 بيكسلا، ومحمية بطبقة من الزجاج المضاد للصدمات والخدوش، ومدمج فيها ماسح لبصمات الأصابع.

ويضمن الأداء الممتاز له معالج Snapdragon 665 ثماني النوى، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت، وواجهات تشغيل Funtouch OS 11 مبنية على نظام "أندرويد-11".

كما جهزته Vivo ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، وبمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

بكاميرات ممتازة وبطارية كبيرة.. Vivo تعلن عن هاتف بسعر منافس
youtube/ FlashGadget
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ورغم السعر المنافس لهذا الهاتف الذي يبلغ 225 دولارا تقريبا، فقد زود بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (48+8+2) مبغابيكسل، فيها عدسة خاصة للتصوير الفائق العرض، إضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

المصدر: 3dnews

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