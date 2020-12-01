استهلاك الطاقة في شبكات 5G يزداد فاعلية بنسبة 90% مقارنة بشبكات كلاسيكية

أظهرت دراسة أجرتها شركة "تلفونيكا" الإسبانية وشركة "نوكيا" الفنلندية أن شبكات 5G تستهلك الطاقة بفاعلية تزيد بنسبة 90% عن فاعلية استهلاك الطاقة في الشبكات الكلاسيكية.

وذلك بعد أن قام خبراء الشركتين بقياس استهلاك الطاقة في شبكات Telefónica اللاسلكية على مدى 3 أشهر ماضية.

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وأظهرت الدراسات أن شبكات 5G تزداد فاعلية بنسبة 90% مقارنة بالشبكات الكلاسيكية.

وقالت شركة "نوكيا" إن تكنولوجيا 5G ترسل كميات أكبر بكثير من المعلومات لكل كيلوواط من الطاقة المستهلكة، مقارنة بأجيال سابقة من التكنولوجيات اللاسلكية لإرسال المعلومات.

وتجدر الإشارة إلى أن مشغلي شبكات 5G للهواتف النقالة لا يرفعون استهلاك الطاقة على الرغم من ارتفاع حجم المعلومات المرسلة.

يذكر أن برنامج اختبار فاعلية الشبكات تضمنت 11 سيناريو للضغط المعلوماتي وتغير الطاقة المستهلكة لميغابيت واحد في الثانية.

وأعلنت "نوكيا" أن الخبراء قاسوا استهلاك الطاقة الحقيقي في الشبكات والمحطات الأساسية في حال يتراوح حجم المعلومات بين 0 و100 %.

وعلاوة على ذلك تم فحص استهلاك الطاقة عن بعد باستخدام أنظمة إدارة الشبكات.

المصدر: نوفوستي