انطلاق مشروع البطاقة الشخصية الإلكترونية في موسكو

أعلنت السلطات الروسية أن موسكو ستشهد نهاية العام المقبل انطلاق مشروع إلكتروني جديد وهو مشروع البطاقة الشخصية الإلكترونية للمواطن الروسي.

وقال ناطق باسم وزارة الداخلية الروسية إن البطاقة الإلكترونية عبارة عن بطاقة بلاستيكية بحجم بطاقة مصرفية تحمل عليها كل المعلومات عن المواطن والتي تتضمن البطاقة الشخصية(الهوية) العادية الورقية، بما فيها مكان السكن والحالة العائلية والأطفال وما إلى ذلك.

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ويفترض أن تتوفر في البطاقة الإلكترونية نسبة عالية من الحماية، كما تتوفر فرصة لتعليق كل المعلومات في حال فقدان البطاقة.

يمكن أن يستخدم المواطن كذلك تطبيقا إلكترونيا منقولا مكملا للبطاقة الإلكترونية سيصبح مفتاحا للخدمات الحكومية وسيوفر للمواطنين تواقيع إلكترونية.

يذكر أن مركز استطلاع الرأي الروسي كان قد أفاد في وقت سابق بأن 16% من المواطنين أعربوا عن رغبتهم في اقتناء البطاقة الشخصية الإلكترونية.

المصدر: ياندكس