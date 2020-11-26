شبكة "VK" الروسية تضع علامات خاصة على صفحات مستخدميها المتوفين

أعلنت الشركة المسؤولة عن شبكة "VK" الروسية للتواصل الاجتماعي أن الشبكة ستميز حسابات الأشخاص المتوفين بعلامات معينة.

وجاء في مدونة صادرة عن الشركة أن "شبكة VK أضاقت علامات مميزة إلى حسابات الأشخاص المتوفين الذين كانوا يستخدمون خدماتها سابقا، وبدلا من أن يرى المستخدمون الآخرون تاريخ آخر ظهور لهذه الحسابات على الشبكة ستظهر لهم علامة (شخص متوف) على الصفحة الشخصية لصاحب الحساب".

وأشار القائمون على شبكة "VK" إلى أنه وفي حال وفاة أحد مستخدمي الشبكة يمكن لأقاربة التواصل مع خدمة العملاء في الشبكة وإعلامها بالأمر وإرسال وثائق تثبت الوفاة، وفي هذه الحالة يتم حذف صفحة المتوفي الشخصية من على الشبكة، أو توضع على هذه الصفحة علامة مميزة تشير إلى أنه توفي.

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ونوهوا إلى أن العلامة المميزة التي ستوضع على الحسابات المذكورة ستظهر في الصفحات الخاصة بالحسابات فقط، ولن ترى في سجلات الرسائل أو قوائم البحث وقوائم الأصدقاء الموجودة في الشبكة.

وتعتبر شبكة " VK" من أكبر شبكات التواصل الاجتماعي المعتمدة حاليا في روسيا وبلدان رابطة الدولة المستقلة، والمنافس الأهم لشبكة "فيسبوك" في تلك البلدان.

المصدر: نوقوستي