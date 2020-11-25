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هاتف متطور ورخيص الثمن سيعيد اسم موتورولا بقوة لسوق الأجهزة الذكية

العالم الرقمي و Social media

هاتف متطور ورخيص الثمن سيعيد اسم موتورولا بقوة لسوق الأجهزة الذكية
youtube/RANDOM: Tech & Vlogs
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كشفت شركة موتورولا عن هاتفها الأحدث Moto E7 الذي صمم ليكون منافسا قويا لهواتف سامسونغ وهواوي متوسطة الفئة.

ويأتي الهاتف الجديد بتصميم عملي وبسيط، وهيكل مقاوم للرطوبة والغبار يزن 180 غ،  مجهز بشاشة IPS LCD بمقاس 6.5 بوصة دقة عرضها تعادل (1600/720) بيكسل، وترددها 90 هيرتزا.

ومن الناحية التقنية حصل هذا الجهاز على معالج Snapdragon 460، وذاكرة وصول عشوائي 2 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 32 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات ذاكرة خارجية.

هاتف متطور ورخيص الثمن سيعيد اسم موتورولا بقوة لسوق الأجهزة الذكية
youtube/RANDOM: Tech & Vlogs

كما جهزته موتورولا ببطارية بسعة 4000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 10 واط، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ USB-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع سريع الأداء، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

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أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثتائية العدسة بدقة (48+2) ميغابيكسل، وتتمتع بميزة تصوير الأجسام القريبة بدقة عالية، والكاميرا الأمامية جاءت بدقة 5 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

وسيطرح هذا الهاتف في الأسواق اعتبارا من بداية الشهر القادم بسعر 110 يورو فقط.

المصدر: 4pda

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